أمير عبد اللهيان ينتقد بشدة السلوك غير البناء للولايات المتحدة إزاء الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح عبداللهيان لدى لقائه مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ، أن حكومة السيد ابراهيم رئيسي وايمانا منها بالافعال لا الاقوال تتابع النتائج العملية للتفاوض ، وهي تدرس بدقة حاليا خلفية المفاوضات وستستأنفها ، لكن المعيار هو فعل الاطراف المقابلة وليس تصريحاتها، مؤكدا ان الحكومة الايرانية وهي تدرس ملف المفاوضات النووية لاتضيع الوقت ولا تقبل بالسلوك الامريكي غير البنَاء ، ولن تعطل مشاريعها بانتظار الوعود الفارغة.

ووصف عبداللهيان ان سلوك وسياسة ادارة الرئيس الامريكي بايدن تجاه ايران والاتفاق النووي غير بناءة ، موضحا ان بايدن ينتقد سياسة ترامب بالكلام لكنه ينتهج نفس هذه السياسة تجاه ايران ، كما ان الامريكيين على خطأ اذا اعتقدوا انهم سيحصلون على نتيجة من خلال الضغوط على ايران.

وأردف وزير الخارجية الايراني بالقول: ان على الجميع ان يعلموا ان المطلوب هو ان تكون للاتفاق النووي نتائج ملموسة لايران، وان ترى عمليا رفع الحظر غير القانوني عن الجمهورية الاسلامية، وعلي جميع الاطراف ان تخطو خطوات عملية تثبت التزامها بالاتفاق، وبالتالي ليس من المقبول ان تطلق امريكا تصريحات ايجابية بينما تقوم عمليا بفرض عقوبات جديدة على ايران.

بدوره استعرض بوريل اجراءات الاتحاد الاوروبي لاحياء الاتفاق النووي، معتبرا ان نجاح الاتفاق لايخدم فقط ايران و4+1 بل يخدم المنطقة والعالم، مضيفا ان الاتحاد الاوروبي انتقد على الدوام اجراءات ترامب التخريبية وخروجه من الاتفاق النووي، لكن مواقف الادارة الامريكية الجديدة فتحت صفحة جديدة لاحياء الاتفاق.

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