  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
١٩‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٢:١١ م

أوليانوف: السياسات الاميركية من قوضت أفق رؤية وكالة الطاقة الذرية في ايران

أوليانوف: السياسات الاميركية من قوضت أفق رؤية وكالة الطاقة الذرية في ايران

أكد مندوب روسيا بالمنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل أوليانوف" أن السياسات الاميركية هي التي قوضت أفق رؤية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايران.

وألإادت وكالة مهر للأنباء أن التصريح جاء ذلك في معرض رد أوليانوف"على تصريحات " رافائيل غروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي صرح لـ " سي ان ان" : العتبة النووية قلق قائم، حيث إن المفاوضات لاتمضي بسرعة كما يتوقع لها وأن ايران زادت من امتلاك أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد، وحصلت على مواد مخصبة بنسبة نقاء مختلفة 5 بالمئة و20 بالمئة ويورانيوم بنسبة 60 بالمئة، وكما تعلمون أن نسبة 90 بالمئة تقرب من انتاج أسلحة".

وأضاف"مع مرور الوقت، الوضع يتعقد أكثر فاكثر، فيما أفق رؤية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايران قد تقلصت بسبب اغلاق بعض كاميرات المراقبة للوكالة".

وشدد أوليانوف في تغريدة اليوم الخميس ردا على غروسي، أن " أفق رؤية الوكالة الدولية في ايران قد تقوضت بسبب سياسة الولايات المتحدة، وبالامكان اثبات ذلك بحقائق دامغة".

/انتهى/

رمز الخبر 1929876

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات