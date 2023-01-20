  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٣:٤٤ م

75 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

75 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

أدى 75 ألف مصلٍ، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد احتشد عشرات الآلاف بالأقصى بالرغم من الإجراءات الصهيونية المشددة التي فرضتها شرطة الاحتلال على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس المحتلة:" إن نحو 75 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من مختلف محافظات الضفة المحتلة والقدس، وأراضي الداخل المحتل عام 48.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في العديد من شوارع المدينة والبلدة القديمة بالقدس ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من الوصول إلى المسجد.

/انتهى/
رمز الخبر 1929905

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات