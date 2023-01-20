بوريل: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا بنحو 50 مليار يورو 10 مليارات منها عسكريا

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا بنحو 50 مليار يورو من المساعدات، 10 مليارات منها عسكرية.