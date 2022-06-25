جوزيف بوريل يلتقي عبداللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل صباح اليوم (السبت) بوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية.

ومن المقرر ان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال زيارته الى طهران يلتقي مع المسؤولين السياسيين في بلادنا.

وهذه هي الزيارة الأولى لبوريل إلى طهران في عهد الحكومة الايرانية الجديدة برئاسة آية الله رئيسي.

وفي وقت سابق زار إنريكي مورا ، منسق المفاوضات النووية ومساعد بوريل ، طهران حيث اجرى محادثات مع وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان وكبير المفاوضين الايرانيين علي باقري.

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