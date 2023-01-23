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٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١١:٥٢ ص

اليمن..اصابة 4 أشخاص بنيران الجيش السعودي في صعدة

اليمن..اصابة 4 أشخاص بنيران الجيش السعودي في صعدة

أصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، باعتداءات للقوات السعودية على المناطق الحدودية في محافظة صعدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل مستشفى الطلح العام أحد جرحى القصف السعودي على مديرية شدا، مضيفا أن 3 من المهاجرين الأفارقة أصيبوا بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه الحدودية.

وكان قد استشهد مواطنان، أمس الأحد، بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

وبلغت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا بنيران العدوان السعودي في صعدة، حتى يوم أمس، منذ بداية شهر يناير الجاري سبعة شهداء و91 جريحا.

ويتعرض المواطنون في المناطق الحدودية إلى اعتداءات شبه يومية من قبل جيش العدو السعودي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين وأحدث أضرار كبيرة في ممتلكاتهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1930002

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