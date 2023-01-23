لاعب إيراني يحرز الميدالية الفضية في مسابقات تنس الطاولة بفرنسا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللاعب الإيراني، شكيبا، فاز بالميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم لتنس الطاولة بعد فوزه على منافسين من الفلبين وأمريكا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية وكندا وكازاخستان ومصر ونيوزيلندا.

وتنافس أفضل 20 لاعبا في العالم في البطولة في مدينة أنتيب الفرنسية.

وأُطلِقَت بطولة العالم لكرة الطاولة سنة 1926 وأصبحت تعقد كل عامين منذ عام 1957. ويتم منح خمسة ألقاب، زوجي الرجال وفردي، فردي السيدات والزوجي، والزوجي المختلط.

انفصلت بطولة العالم لفرق الرجال والسيدات لأول مرة عام 2000، وتعقد كل سنة زوجية. ويوجد أيضا منافسات الفِرق التي تدور أكثر في نفس الوقت من المنافسة الفردية منذ عام 1999.

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