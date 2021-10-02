طارمي يفوز بلقب أفضل لاعب في الأسبوع بآسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في استطلاع للرأي اجراه الأسبوع الماضي، مهدي طارمي مهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم ونادي بورتو كأفضل لاعب لهذا الأسبوع في آسيا.
/انتهى/
فاز اللاعب المتألق الايراني ومهاجم بورتو مهدي طارمي لقب أفضل لاعب في الأسبوع في آسيا بنيله أكبر عدد من الأصوات على نجوم توتنهام وليفربول وأرسنال وتشيلسي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في استطلاع للرأي اجراه الأسبوع الماضي، مهدي طارمي مهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم ونادي بورتو كأفضل لاعب لهذا الأسبوع في آسيا.
/انتهى/
تعليقك