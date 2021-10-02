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٠٢‏/١٠‏/٢٠٢١, ٤:٣٠ م

في استفتاء لاعب الاسبوع؛

طارمي يفوز بلقب أفضل لاعب في الأسبوع بآسيا

طارمي يفوز بلقب أفضل لاعب في الأسبوع بآسيا

فاز اللاعب المتألق الايراني ومهاجم بورتو مهدي طارمي لقب أفضل لاعب في الأسبوع في آسيا بنيله أكبر عدد من الأصوات على نجوم توتنهام وليفربول وأرسنال وتشيلسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في استطلاع للرأي اجراه الأسبوع الماضي، مهدي طارمي مهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم ونادي بورتو كأفضل لاعب لهذا الأسبوع في آسيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1918496
https://ar.mehrnews.com/news/1918496/

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