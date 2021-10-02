طارمي يفوز بلقب أفضل لاعب في الأسبوع بآسيا

فاز اللاعب المتألق الايراني ومهاجم بورتو مهدي طارمي لقب أفضل لاعب في الأسبوع في آسيا بنيله أكبر عدد من الأصوات على نجوم توتنهام وليفربول وأرسنال وتشيلسي.