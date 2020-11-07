مهاجم ايراني يفوز بلقب افضل لاعب في الدوري البلجيكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فریق شالروا لکرة القدم تعادل مع فریق میشلن 3-3 بتألق لاعبيه الإيرانيين كاوه رضائي وعلي قلي زاده فی المباراة التی أقیمت ضمن منافسات الدوري البلجیکی وبهذا التعادل وحصده 33 نقطة استطاع الحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

وشارك هذان اللاعبان الایرانیان في التشكيلة الأساسية للفريق بهذه المباراة وسجل رضائي في الدقيقة الـ 20 وقلی زاده في الدقيقة الـ 72 من المباراة.

وتالق هذا الثنائی الایرانی والمحترف في صفوف شالروای فی الدوري البلجیکی. بتسجيلهم 9 هدفا. (سجل رضائی 6 اهداف وسجل قلی زاده 3 اهداف )

جدير بالذكر ان مهاجم فريق شارلوا البلجيكي "كاوه رضائي" فاز بلقب افضل لاعب شهر اکتوبر 2020 في الدوري البلجيكي.

/انتهى/