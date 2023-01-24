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٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١١:٣٩ ص

استشهاد ضابطين من قوى الامن الداخلي في اعتداء على دورية الشرطة جنوب شرقي البلاد

استشهاد ضابطين من قوى الامن الداخلي في اعتداء على دورية الشرطة جنوب شرقي البلاد

أعلن قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان، العميد محمد قنبري، عن هجوم اشرار مسلحين على دورية للشرطة في مدينة بامبور، جنوب شرقي البلاد، واستشهاد ضابطين من الشرطة اثر هذا الهجوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محمد قنبري: "في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم الثلاثاء، تعرضت عناصر دورية مركز الشرطة لمدينة بامبور لهجوم من قبل مجموعة اشرار مسلحة، أثناء اداء مهمتهم في ضمان امن الشعب.

وأضاف قائد شرطة سيستان وبلوشستان: "هرب المجرمون بسرعة من مكان الحادث بعد الصراع، ولكنه استشهد اثنان من ضباط دورية الشرطة برتبة العقيد والملازم اثر هذا الهجوم، وكذلك اصيب ضابط خلال هذا الاشتباك وتلقى العلاج على الفور".

وأعلن ان عملية تحديد واعتقال هؤلاء المجرمين قد بدأت على الفور وسيتم القبض عليهم في أسرع وقت.

/انتهى/

رمز الخبر 1930040

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