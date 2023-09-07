استشهاد اثنين من كوادر قوى الامن الداخلي في هجوم ارهابي جنوب شرق ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وفقاً لتقرير صادر عن المركز ، انه اثر هجوم ارهابي وقع مساء الاربعاء على إحدى وحدات قوى الامن الداخلي في مدينة تفتان، استشهد رئيس قسم الاسناد النقيب محمد ميرشكار، والجندي رضا فسنقري.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية لاحقاً.

وفي وقت سابق أعلنت دائرة استخبارات حرس الثورة الإسلامية ووزارة الأمن الإيرانية، عن تفكيك شبكة تمهّد لأعمال شغب في البلاد.

وأكدت دائرة الاستخبارات في حرس الثورة الإسلامية ووزارة الأمن عبر بيانها توجيه "ضربة إلى عناصر شبكة منظمة لأعمال شغب في إيران".

وأشار البيان إلى أنّ "أعضاء هذه الشبكة تلقوا دعماً مالياً من وزارة الخارجية الأميركية، وتم توجيههم عبر أحد السياسيين الإيرانيين المعارضين في الخارج"، مشيراً إلى أنهم عملوا على تجنيد النساء والتخطيط للعب دور في أعمال الشغب.

وأجرت هذه الشبكة وفق البيان، "دورات تعليمية لعناصر من داخل البلاد وخارجها، وقدمت دورات افتراضية مجانية لناشطين في مجال المرأة والمجتمع المدني".

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