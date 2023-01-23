  1. إيران
  2. المجتمع
٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٤:٠٦ م

مسؤول أمني: ضبط 9300 قطعة سلاح خلال أعمال الشغب الاخيرة في البلاد

مسؤول أمني: ضبط 9300 قطعة سلاح خلال أعمال الشغب الاخيرة في البلاد

صرّح المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الايراني، العميد "مهدي حاجيان" اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم ضبط 9300 سلاح ناري خلال الأشهر الثلاثة من أعمال الشغب في البلاد، لافتاً إلى أن هذا الأمر يؤكد أن العدو دَخَلَ الميدان بكل قوته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد حاجيان، لفت خلال المؤتمر، إلى الحرب المركبة ضد إيران لزعزعة الأمن فيها قائلاً: إرسال السلاح إلى داخل البلاد يشير إلى أن العدو دخل الميدان بكافة قواته لزعزعة الأمن و الاستقرار في البلاد.

وعن أهداف قوى الأمن الداخلي (فراجا) في الفترة الجديدة، أضاف العميد حاجيان: تسريع خدمات الشرطة، وتطوير المعايير الأخلاقية للشرطة، و إقامة علاقة هادفة مع النخب والمفكرين، والاهتمام بالفن و وسائل الإعلام، والاستفادة من أحدث النتائج العلمية والتقنية لنيل ثقة الشعب وكسب رأس المال الاجتماعي من هذه الأهداف.

وأكد المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني أن النهج الجديد ل"فراجا" مُبتني على احترام خصوصية الأشخاص و الرد الحاسم على المُتسبّبين بانعدام الأمن المجتمعي.

وشهدت البلاد خلال الفترة الماضية أعمال شغب، أشعل نارها وأوارها قنوات قوى الاستكبار العالمي بذرائع واهية، أدت إلى زعزعة الأمن، إلا أن القوى الامنية تعاملت معها بحكمة ودراية وتمكنت البلاد من تجاوز هذه الفتنة.

/انتهى/

رمز الخبر 1930013

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات