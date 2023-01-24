الخارجية التركية تستدعي السفير الهولندي بعد اساءة القرآن الكريم في لاهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قالت الخارجية في بيان: "الخارجية التركية تستدعي سفير هولندا لدى أنقرة على خلفية تدنيس زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة لنسخة من القرآن الكريم وحرقه في لاهاي".

وأضاف البيان: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء من شخص معاد للإسلام في لاهاي الهولندية، والذي استهدف كتابنا المقدس".

وقام متطرف هولندي يدعى إدوين واجنسفيلد، وهو زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة، بتدنيس نسخة من القرآن في العاصمة الإدارية الهولندية، بعد أيام من حرق متطرف دنماركي للقرآن في السويد.

وشارك المتطرف عبر "تويتر"، مقطعا مصورا يوثق الواقعة التي حصلت أمام مبنى البرلمان في لاهاي، حيث سمحت له الشرطة المحلية بذلك شرط ألا يحرق الكتاب المقدس للمسلمين.

/انتهى/