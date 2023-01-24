بدء استخدام الذكاء الاصطناعي في الحقول النفطية والغازية في ايران

وأفادت وكلة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل كفايتي، في حفل إبرام العقد الأول لتأهيل آبار النفط المغلقة ومنخفضة الإنتاجية، أن تحقيقات الشركات الخاصة بإعادة تأهيل الآبار منخفضة الإنتاجية جارية، مضيفا: "هذه هي التجربة الأولى في البلاد في هذا المجال".

وتابع: "سيتم استخدام تقنيات جيدة في إحياء الآبار منخفضة الإنتاجية"، مشيرا إلى ان هذه الشركة التي سيوقع معها العقد الأول في المجال، ستبدأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أبار النفط في البلاد".

وأضاف رئيس مجمع تكنولوجيا والابداع: "آمل أن يكون هذا العقد بداية حقبة جديدة لصناعة النفط" .

وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة نفط الجنوب في هذا الحفل إلى ضرورة زيادة عمر آبار النفط والغاز، مضيفا ان هذا الموضوع سيكون فعالاً في خفض التكاليف.

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