وزير الامن الايراني: جذور الخلايا التي خططت للتخريب في البلاد مرتبطة بالكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار حجة الإسلام خطيب، في اجتماع مجلس توفير الأمن في محافظة زنجان، إلى قرب حلول ذكرى انتصار الثورة الاسلامية وقال: "ان حفظ انجازات الثورة الاسلامية هي اهم رسالتنا".

وأشار وزير الأمن إلى الفتن الأخيرة في البلاد، مضيفا: "انه تم التغلب على الفتن بتوجيه من قائد الثورة ووحدة الشعب".

وتابع: "ان العدو قد سعى من بداية الثورة الاسلامية لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية ولم يوقف عداوته لحظة ويخطط دائما لمؤامرات جديدة ضدنا"، موضحا: "ولكنها إيران قوية وتتكون من شعب قوي، ومشاركة الشعب في مختلف الساحات، زادت من تعزيز قيم الثورة الإسلامية وافشال مؤامرات الأعداء".

وأشار خطيب إلى عقوبات الأعداء ضد ايران، مبينا: "الأعداء يعرفون أن هذه العقوبات لم تؤدي الى الضعف لدينا، بل عززت دائمًا روح الثقة بالنفس لدى الشعب".

وقال وزير الامن: "العدو يئس من وحدة وتماسك الشعب والمسؤولين والمثقفين والنخب، وان الشعب يعرف مؤامرات العدو بوضوح".

ولفت إلى أن العدو يهدف إلى احداث خيبة الأمل لدى الشعب الإيراني فيما يتعلق بخدمات النظام من خلال حرب إعلامية عالمية، مضيفا: "الوحدة والتلاحم بين الشعب والمسؤولين اعادت الانتصارات".

وتطرق حجة الاسلام خطيب إلى تفكيك عدد من الخلايا الارهابية في البلاد، قائلا: "تم تفكيك أكثر من 12 خلايا إرهابية من قبل الأجهزة الامنية في فترة وجيزة، مصرحا: "ان جذور هذه الخلايا التي كانت تهدف إلى اعمال تخريب في البلاد مرتبطة بالكيان الصهيوني".

وذكر أن هذه الخلايا الإرهابية خططت للانتقام من هزيمتها من الفتن بعمليات مختلفة، ولكنها يقظة أجهزة الأمن حيدت كل هذه الفتن.

كما أشار إلى اجراءات الأعداء ضد حرس الثورة الاسلامية، قائلا: "الشعب والمسؤولون دعموا حرس الثورة مرة أخرى بالتعاطف والوحدة".

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