تفكيك خلية تخريبية في محافظة "مركزي" وسط ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد المهدي موسوي ايام عشرة الفجر و ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، قائلا: "القوات الامنية في الدائرة العامة لجهاز الامن في محافظة "مركزي"، فككت خلية معادية للثورة الاسلامية التي كانت تحاول تنفيذ عمليات تخريبية واسعة النطاق في احدى مدن المحافظة بتوجيه من عناصر معادية أجنبية، وذلك بعد مراقبة كاملة وتحديد المعلومات عنهم.

وأضاف: "العناصر الرئيسيين للخلية المذكورة كانوا قد خططوا لقطع اتصالات الإنترنت وأجهزة المراقبة الإلكترونية بعد حصولهم على السلاح بهدف الإخلال بالنظام العام والأمن الداخلي، ولكنه تم القبض على العنصر الرئيسي للخلية واستدعاء 5 أشخاص ذوي صلة بها من قبل الجهاز القضائي".

وأشار موسوي إلى أن عنصرين من هذه المجموعة ما زالا فارين ومطلوبين ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقالهما.

/انتهى/