إیران تفرض عقوبات جديدة علی بعض الأفراد والکیانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانا بشأن فرض عقوبات على بعض الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية في هذا البيان، انه في إطار القواعد وآليات العقوبات ذات الصلة، فرضت عقوبات جديدة كإجراء متبادل، على عدد من الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بسبب دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الايرانية، والترويج للعنف واعمال الشغب في إيران، ونشر الأكاذيب والترويج لمعلومات كاذبة عن إيران فضلا عن المشاركة في تصعيد العقوبات الجائرة بحق الشعب الإيراني التي تعتبر إرهابا اقتصاديا.

وأضف البيان: "ان الجمهورية الإسلامية، تدين الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني في دعم وتسهيل الأعمال التخريبية والتي تعد انتهاكا للالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، موضحا أن القرار الاوروبي في مجال تصعيد العقوبات الظالمة ضد ايران انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع: "انه يتخذ جميع المؤسسات في الجمهورية الاسلامية، الإجراءات اللازمة في اطار هذه العقوبات، بما في ذلك حظر إصدار التأشيرات ومنع دخول المحظورين إلى الأراضي الايرانية، وتجميد حساباتهم المصرفية ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في ايران.

ووفقا للبيان، انه سيخضع 3 كيانات و22 شخصا في الاتحاد الأوربي وكيان و8 أشخاص بريطانيين تحت هذه العقوبات جديدة، وفيما يلي اسماء هؤلاء الاشخاص و الكيانات:

أ) الاتحاد الأوروبي:

المؤسسات والشركات:

1) راديو J ومقره في فرنسا ؛

2) مجموعة أصدقاء إسرائيل (الكيان الصهيوني) في البرلمان الأوروبي المعروفة باسم EFI ؛

3) شركة Bau Heberger للإنشاءات بسبب مشاركتها في بناء مصانع إنتاج الأسلحة الكيماوية في العراق خلال الحرب المفروضة.

الافراد:

أوليفر كلاين ، وزير الشؤون الحضرية والإسكان الفرنسي ؛

ديتمار كوستر ، ممثل ألمانيا في البرلمان الأوروبي ؛

العقيد تيمو هيمباخ قائد القوات الألمانية في الأردن.

دينيس ترينج ، رئيس التكتل الديمقراطي المسيحي في برلمان ولاية هامبورغ ، ألمانيا ؛

جريجور لانج ، رئيس شرطة دورتموند الألمانية فيما يتعلق بقتل مواطن سنغالي على يد شرطة مدينة دورتموند ؛

العقيد تيم زان رئيس مركز الأمن السيبراني بالجيش الألماني.

آن هيدالغو ، عمدة باريس ؛

فرانسوا بيتشيو ، نائب عمدة الدائرة 19 في باريس ؛

جيلبرت ميتران ، عضو سابق في البرلمان الفرنسي ؛

جيراد بيارد ، محرر تشارلي إيبدو ؛

لوران سوريسو ، مدير النشر في شارلي إيبدو ؛

سيلفي كوما ، نائبة مدير النشر في تشارلي إيبدو ؛

برنارد هنري ليفي من فرنسا ؛

إيمانويل سلاارس ، القائد الفرنسي لبعثة التحالف البحري الأوروبي في الخليج العربي ومضيق هرمز ؛

لوكاس ماندل ، ممثل النمسا في البرلمان الأوروبي ؛

آنا بونفريسكو ، ممثلة إيطاليا في البرلمان الأوروبي ؛

عبير السهلاني ممثلة السويد في البرلمان الأوروبي.

بارت غروثيس ، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي ؛

ثيس ريوتن ، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي ؛

أليخو فيدال كوادراس ، الممثل السابق لإسبانيا في البرلمان الأوروبي

راسموس بالودان ، المسيء للقرآن الكريم

إدوين واغنسفيلد، المسيء للقرآن الكريم

ب) بريطانيا :

المؤسسات والشركات:

جمعية هنري جاكسون

الافراد :

السيدة فيكتوريا برنتيس ، المدعية العامة لبريطانيا ؛

مايكل توملينسون ، نائب المدعي العام للمملكة المتحدة ؛

ريتشارد ديرلوف ، الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية السري

باتريك ساندرز ، رئيس الأركان العامة للجيش البريطاني.

أليكس يونغر ، الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية إم آي 6

فيل كابل ، المدير العام للسجون البريطانية ؛

ليام فوكس ، وزير الدفاع البريطاني السابق

بيثان ديفيد ، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة.

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