البرلمان يناقش لائحة انضمام ايران إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من الاهداف الرئيسية التي يسعى اليها هذا المقترح، تعزيز حضور ايران الفاعل والرسالي في المنظمات والمحافل الدولية والاقليمية، وتوظيف هذه الفرص لخدمة المصالح الوطنية، ومن اجل تطوير التقارب الاقليمي والدولي اكثر فاكثر، وخدمة لثوابت واهداف واستراتيجية السياسة الخارجية الايرانية وضرورة تطوير وتفعيل الامكانيات والطاقات الكامنة في اطار الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وبناء على اهمية الارتقاء وتطوير وتعزيز التنمية السياسية والوعي الاجتماعي والاقتصادي للسيدات، واجتياز الازمات التي تعترض مسار توسيع التعاون بين النساء في ايران وسائر الدول من اجل الدفاع عن حقوق المراة المضظهدة والمحرومة.

وينصّ النظام التاسيسي لمنظمة تنمية المراة التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، على استضافة العاصمة المصرية القاهرة، لمقر هذه المنظمة الاسلامية؛ وذلك بكل ما تعنيه من صلاحيات وميزات ومسؤوليات قبال الدول الاعضاء.

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