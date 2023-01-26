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٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٢:٤٦ م

البرلمان يناقش لائحة انضمام ايران إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

البرلمان يناقش لائحة انضمام ايران إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

استلم مجلس الشورى الاسلامي، اللائحة التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، بما يتعلق ب"انضمام ايران الى منظمة تنمية المراة" التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من الاهداف الرئيسية التي يسعى اليها هذا المقترح، تعزيز حضور ايران الفاعل والرسالي في المنظمات والمحافل الدولية والاقليمية، وتوظيف هذه الفرص لخدمة المصالح الوطنية، ومن اجل تطوير التقارب الاقليمي والدولي اكثر فاكثر، وخدمة لثوابت واهداف واستراتيجية السياسة الخارجية الايرانية وضرورة تطوير وتفعيل الامكانيات والطاقات الكامنة في اطار الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وبناء على اهمية الارتقاء وتطوير وتعزيز التنمية السياسية والوعي الاجتماعي والاقتصادي للسيدات، واجتياز الازمات التي تعترض مسار توسيع التعاون بين النساء في ايران وسائر الدول من اجل الدفاع عن حقوق المراة المضظهدة والمحرومة.

وينصّ النظام التاسيسي لمنظمة تنمية المراة التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، على استضافة العاصمة المصرية القاهرة، لمقر هذه المنظمة الاسلامية؛ وذلك بكل ما تعنيه من صلاحيات وميزات ومسؤوليات قبال الدول الاعضاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1930094

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