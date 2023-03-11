أوزبكستان تصوت على مذكرة تفاهم إيران للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس الاوزبكي في هذا المرسوم: "يتم الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بالتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون".

وأمر ميرضيايف وزارة خارجية اوزبكستان بإرسال بيان إلى الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون بشأن تنفيذ الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ.

وفي سبتمبر 2022، وقعت إيران، خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، على مذكرة التزام من أجل الحصول على صفة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون.

وفي نوفمبر 2022 ويناير 2023 ، وافق البرلمان الايراني على مشروع قانون انضمام الجمهورية الاسلامية إلى منظمة شنغهاي للتعاون ومشروع قانون مذكرة التفاهم لإيران كدولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون. والآن ، وفقًا لإجراءات منظمة شنغهاي للتعاون، يجب أن تتم الموافقة على المذكرة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.

تم نشر هذه الوثيقة على الموقع الإلكتروني لقاعدة البيانات التشريعية الوطنية لأوزبكستان (Lex.uz).

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