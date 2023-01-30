افتتاح مهرجان فجر الدولي بدورته الـ41 في العاصمة الايرانية طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ينعقد مهرجان فجر الدولي بدورته الواحدة والأربعين في العاصمة الايرانية طهران بحضور عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين؛ وكوكبة من المخرجين والفنانين من مختلف أصقاع العالم مضيفا تجارب جديدة علی المسرح الإيراني.

فضلا عن تطوير النشاطات المسرحية، استضاف المهرجان عددا كبيرا من الفنانين من ذوي التوجهات المختلفة، بغية تقييم وتحكيم الاعمال المسرحية المشاركة.

يهدف المهرجان الى تنمية المواهب الناشئة وتطويرها، اضافة الى تسليط الضوء على المضامين الاجتماعية والمبادئ الدينية في المسرح الايراني بعد انتصار الثورة الاسلامية قبل أكثر من اربعة عقود.

وأفاد تقرير العلاقات العامة لمهرجان فجر السينمائي الدولي الحادي والأربعين، فإن ملخص وممثلي الأفلام الـ24 بهذا القسم، واستنادا إلى إعلان المنتجين في نظام المهرجان هي على النحو التالي:

الفيلم "کانوا یحبونني": بإنتاج وإخراج محمد رضا رحماني، ويروي هذا الفيلم يواجه زوجان تحديا بسبب مرض طفلهما.

وممثلو الفیلم هم: أمير جعفري، وليلى بلوكات وأميرحسين آرمان ومهسا إسماعيلي وشهرام قائدي ونسيم أدبي وعلي صالحي وهادي تسلمي وشيلان مدني وإيرج رحماني.

الفيلم "آه باردة": للمخرجة "ناهيد عزيزي صديق" وإنتاج "سيدرضا محقق" وتعود قصة هذا الفيلم ولد يسعى للانتقام وذلك بدافع من ضغائنه الشخصية.

وممثلو الفيلم هم: علي باقري، وإيمان صديق.

الفيلم "الغرفة الطينية": بإخراج محمد عسكري وإنتاج داود صبوري.

وممثلو الفيلم هم: تورج ألوند، وآناهيتا أفشار وفريدون حميدي وتينو صالحي وهادي شيخ الإسلامي.

تروي قصة الفيلم في يونيو من عام 1988، تحدث قصة حب في منتصف الحرب.

الفيلم "الأستاذ": بإخراج سيدعماد حسيني، وإنتاج بهروز أفخمي وتدور قصة الفيلم كلنوش حدادي فتاة في الـ24 من العمر وهي طالبة هندسة معمارية تخطط للتقدم إلى إحدى الجامعات في النمسا.

وممثلو الفیلم هم: حسن معجوني، وهدية حسيني نجاد، وسجاد بابائي.

الفيلم "بعد المغادرة": بإخراج رضا نجاتي وإنتاج محمود بابائي، وتعود قصة الفيلم بعد فترة طويلة يعود آرش إلى مسقط رأسه، باحثا عن ما ضيعه هناك.

وممثلو الفیلم هم: صابر أبر، وسارا بهرامي، وبوريا رحيمي سام، وبانته آ بناهي ها، وبهرام شاه محمدلو، وإحترام برومند، وروشنك كرامي، ويسنا ميرتهماسب، وخسرو أحمدي، وحامي ترابي.



الفيلم الرسوم المتحركة "الولد الذكي": بإخراج هادي محمديان، وبهنود نكويي، ومحمد جواد جنتي وإنتاج حامد جعفري.

الفيلم "قضية مفتوحة": بإخراج كيومرث بور أحمد، وإنتاج علي قائم مقامي.

وتدور قصة الفيلم فرهاد، مراهق يبلغ من العمر 15 عاما، يرتكب جريمة قتل عن غير قصد.

وممثلو الفیلم هم: بجمان بزغي، ومحمد رضا غفاري، ونسيم أدبي، وحسين باكدل، وشادي مختاري، وسام قريبيان، ومه لقا باقري. الملخص: فرهاد، مراهق يبلغ من العمر 15 عاما، يرتكب جريمة قتل عن غير قصد.

الفيلم"غابة البرتقال": بإخراج آرمان خوانساريان، وإنتاج رسول صدر عاملي.

وممثلو الفيلم هم: ميرسعيد مولويان، وسارا بهرامي.

وتروي قصة الفيلم سهراب بهاريان كاتب مسرحي فاشل أصبح مؤخرا مدرسا في مدرسة ثانوية.. الطلاب ومدير المدرسة غير راضين عن الطريقة التي يتصرف بها أثناء التعليم.. ففي رحلة يواجه سهراب صورة من ماضيه.

الفيلم"لماذا لا تبكي": بإخراج علي رضا معتمدي، وإنتاج سيدرضا محقق، وتعود قصة الفيلم علي رضا لا يستطيع البكاء بعد فقدان شقيقه فيدعوه أصدقاؤه إلى البكاء بطرق مختلفة.

وممثلو الفيلم هم: علي رضا معتمدى، وفرشتة حسيني، وباران كوثري، وهانية توسلي، وعلي مصفا، وماني حقيقي، وليندا كياني، ونهال دشتي، وأميرحسين فتحي.

الفيلم"في أحضان الشجرة": بإخراج بابك خواجه باشا، وإنتاج محمد رضا مصباح وسجاد نصراللهي.

ويروي هذا الفيلم أزمة الحياة المعقدة لكيميا وفريد، بعد اثني عشر عاما على زواجهما، تدمر عالم أطفالهما الجميل.. الأطفال الذين لا يعرفون شيئاً سوى البساطة واللطف في الحياة.

وممثلو الفيلم هم: جواد قامتي، ومارال بني آدم، وروح الله زماني، ورايان لطفي، وأهورا لطفي.

الفيلم "قصة سيما غير المكتملة": بإخراج علي رضا صمدي، وإنتاج مجيد رضابالا.

ويروي هذا الفيلم يتمتع الدكتور آرش سيمين بحياة ناجحة، لكن انتشار خبر في الفضاء الافتراضي يغير حياته.

ممثلو الفيلم هم: حامد كميلي، آزاده صمدي، وغزل شاكري، ومهران أحمدي، ومسعود كرامتي، ومريم سعادت.

الفيلم"العقيد ثريا": للمخرجة ليلي عاج، وإنتاج جليل شعباني، وتروي قصة الفيلم هذا الطريق لا يفتح بالبكاء!

ممثلو الفيلم هم: جاله صامتي، ووحيد آقابور، وحميدرضا محمدي، وديبا زاهدي، وشهروز آقابور.

الفيلم"سينما متروبول": بإخراج محمدعلي باشه آهنكر، وإنتاج سيدحامد حسيني.

وتروي قصة الفيلم أعادة بناء "سينما متروبول" المهجورة في مدينة آبادان في خضم الحرب وحصار المدينة.

ممثلو الفيلم هم: مجتبي بيرزاده، ورضا كيانيان، وهومن برق نورد، ومهتاب نصيربور، وبريوش نظرية، ونوشين مسعوديان، وحسين باشه آهنكر، وشهاب عسكري، وفريد قبادي.

الفيلم "رقم 10": بإخراج حميد زركرنجاد، وإنتاج إبراهيم أصغري.

وتعود قصة الفيلم رجل يتم اعتقاله من قبل القوات الصدامية في الأشهر الأخيرة من الحرب المفروضة، ويدخل معسكرا خطيرا قرب الحدود.

وممثلو الفيلم هم: مجيد صالحي، وحسام منظور، وسيماك صفري، ومهدي زمين برداز، وبهرنك علوي، وأحمد كاوري.

الفيلم"المعطر": بإخراج هادي مقدم دوست، وإنتاج يوسف منصوري.

ويروي هذا الفيلم علي رجل يتمتع بموهبة جيدة في صناعة العطور وهو على وشك أن يصبح أبا، لكن إدراكه لقصر ما تبقى له من العمر يضعه أمام تحديات جديدة؛ ففي هذا الوقت المتبقي القصير، يجب عليه إنهاء جميع أعماله المتأخرة.

وممثلو الفيلم هم: مصطفى زماني، وهدى زين العابدين، وكوروش تهامي، وهمايون إرشادي، وحسام محمودي، وسودابه بيضائي، وشهروز إبراهيمي.

الفيلم"الغريب": بإخراج محمد حسين لطيفي، وإنتاج حامد عنقا.

وتعود قصة الفيلم "الغريب" سرد رمزي لأحداث محافظة كردستان إيران خلال عامي 1979 و1980 والتي كانت بداية طريق تحول القائد الشهيد "محمد بروجردي" ليلقب بلقب "مسيح كردستان".

وممثلو الفيلم هم: بابك حميديان، ومهران أحمدي، وبرديس بورعابديني، ورحيم نوروزي، وفرهاد قائميان، وجعفر دهقان، وهجير سام،وحسام محمودي، وسمية لك.

الفيلم"معطف الجلد": بإخراج حسين ميرزا محمدي، وإنتاج كامران حجازي.

وتدور قصة الفيلم عيسى فرهمند موظف منظمة يكلف بالتحقيق في مخالفات مالية بإحدى المراكز لتلك المنظمة.

ومثلو الفيلم هم: جواد عزتي، وصابر أبر، وستاره بسياني، وبانته آ بناهي ها، ورويا تيموريان، وعباس جمشيدي فر، وبهزاد خلج.

الفيلم"الكابتن": بإخراج محمد حمزه اي، وإنتاج سيدصابر إمامي.

وممثلو الفيلم هم: بجمان بازغي وبانته آ بناهي ها.

وتدور قصة الفليم في جناح سرطان الأطفال بمستشفى الأطفال، صبيان باسم عيسى وعلي يحلمان بأن يصبحا لاعبين كرة قدم، يخططان لتحقيق أحلامهما قبل آخر عملية جراحية جادة ستقام على علي، وذلك بعيدا عن أعين الأطباء والممرضات.

الفيلم"أزهار باوارده": إخراج مهرداد خوشبت، وإنتاج سعيد سعدي.

وممثلو الفيلم هم: بانيبال شومون، وأمير رضا دلاوري، وإلهام نامي نك، ونادر سليماني، وياسين مسعودي.

وتروي قصة الفيلم: في عام 1980، بالتزامن مع الحرب الصدامية المفروضة على إيران، يحاول عدد من مهندسي مصفاة نفط مدينة آبادان إصلاح المصافي الأخرى من خلال الإمكانيات والمعدات المتوفرة لديهم داخل المصفاة.

الفيلم"وابل": بإخراج تورج أصلاني، وإنتاج: سبهر سيفي.

وممثلو الفيلم هم: آزاده زارعي،ونويد بورفرج، وفريد سجاد حسيني، ورامين راستاد.

وتعود قصة الفيلم بعد الفيضان، يصبح سكان قرية بلا مأوى ويعيشون مؤقتا في محطة قطار مهجورة، لكن حادثا يغير مجرى الأحداث.

الفيلم"الطاقة العالية" بإخراج هادي محمدبور، وإنتاج: مهدي عظيمي وأباذر جوكار.

وممثلو الفيلم هم: أتابك نادري، وفرزاد حسني، وعلي رام نورايي، وسبيده خداوردي، ومهرداد ضيائي، وماجد بتكي، وإلناز إسماعيلي، ورضوان خدامي،وآرمان جوكار وهادي محمدبور.

وتروي قصة الفيلم دور قوات الدفاع الجوي في "عمليات والفجر 8" خلال الحرب الصدامية المفورشة ومبادرة الشهيد منصور ستاري.

الفيلم"سبع أزهار النارنج": بإخراج فرشاد غل سفيدي، وإنتاج محمد كمالي بور.

وممثلو الفيلم هم: علي نصيريان، ولادن مستوفي، وسارا رسول زاده، وفرهاد آييش، وهومن حاج عبد اللهي، وفرج غل سفيدي، وباران سلطاني مقدم، وآرشا غل سفيدي.

وتدور قصة الفيلم حب "شمس" و"طلعت" الأسطورية.

الفيلم"هوك": يإخراج حسين ريغي، وإنتاج علي آشتياني بور.

وممثلو الفيلم هم: أمير جعفري، ورويا تيموريان، وأمير مهدي جوله،وعلي أوسيوند، وعلي رضا جعفري، ومهتاب ثروتي، ومحسن آشتياني بور، وسبحان رخشاني.

وتدور قصة الفيلم شيروك، الفتى الذي يحلم بأن يكون بطلاً، ينضم إلى الملاكمة بناء على نصيحة أخيه.

الفيلم"تذكار الجنوب": بإخراج: بدرام بورأميري، وحسين دوماري، وإنتاج مجتبى رشوند.

وممثلو الفيلم هم: وحيد رهباني، وإلناز شاكردوست، وبجمان جمشيدي، ومسعود كرامتي، وسحر دولتشاهي وصابر أبر.

وينعقد القسم الدولي للمهرجان في قسمين تنافسيين (سينما سعدات، و واجهة الشرق) ويقام الجزء غير التنافسي في قسم كأس العالم للعروض في العاصمة طهران.

/انتهی/