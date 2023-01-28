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٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٣:٥٠ م

عرض فلم إيراني في مهرجان "موسين" البلجيكي

عرض فلم إيراني في مهرجان "موسين" البلجيكي

سيعرض فيلم "لامينور" الايراني للمخرج داريوش مهرجويي في مهرجان "موسين" ببلجيكا، في ظهوره العالمي الثالث.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مهرجان موسين البلجيكي في دورته العاشرة سيقام في الفترة من 1 إلى 25 فبراير في قاعة الفنون الجميلة في العاصمة البلجيكية "بروكسل".

وفي هذه الفترة من مهرجان موسين، الذي سيعقد مع التركيز على طهران، سيعرض فلم "طهران؛ أيام الألفة" للمخرج داريوش مهرجويي إلى جانب فيلم "لامينور" لنفس المخرج... "لامينور" هو الفلم الروائي السابع والعشرون للمخرج مهرجويي ومنتجه "رضا دورميشيان".

وان هذا الفلم عبارة عن قصة حب للموسيقى وفتاة شابة تعشق الموسيقى ولكن والدها يعارض الموسيقى ويقيد ابنته باستمرار.

/انتهى/

رمز الخبر 1930145

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