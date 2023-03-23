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٢٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣، ١١:٢٧ ص

النمسا تعرب عن أسفها للوضع الحالي في العلاقات بين إيران وأوروبا

النمسا تعرب عن أسفها للوضع الحالي في العلاقات بين إيران وأوروبا

أعرب وزير خارجية النمسا، الکساندر شالنبرغ، عن أسفه للوضع الحالي في العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية وأوروبا وذلك في الاتصال الهاتفي الذي اجراه مع وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الوزير النمساوي في هذا الاتصال عن أمله بأن يتم ازالة العراقيل التي تعترض سبيل العلاقات بين طهران واوروبا، وأن تشهد هذه العلاقات تحركا ايجابيا وتقدما ملحوظا.

وكان «عبد اللهيان» قد أعرب في هذا الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره النمساوي امس الاربعاء، عن بالغ شكره للأخير لهذا الحوار الصريح والشفاف وتقديم تهانيه اليه بمناسبة عيد نوروز.

وأشار الى أهمية الدبلوماسية والحوار، وشدد على أن طهران ترحب بأية مبادرة بناءة تقترحها النمسا في طريق التفهم الصحيح للتطورات، اذ أعرب عن شكره لهذا البلد لاستضافته مفاوضات الغاء الحظر المفروض على الشعب الايراني.

وتطرق وزير الخارجية الى التطورات الجارية في اوكرانيا، وأعرب عن أمله بأن يتم وضع نهاية للحرب في هذا البلد، مؤكدا أن قائد الثورة الاسلامية أعلن نفيه القاطع لمزاعم مشاركة ايران في هذه الحرب.

وتابع قائلا: لقد طلبنا من المسؤولين الاوكرانيين أكثر من مرة بأن يقدموا وثائقهم لإثبات مزاعمهم التي يطرحونها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بتقديم مسيرات تشارك في حرب اوكرانيا.

رمز الخبر 1931728

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