ارتفاع ضحايا تفجير مسجد بيشاور في باكستان إلى 28 قتيلا و150 مصابا

وأفادت وكالة مهر للآنباء أن الحصيلة الأولية تحدثت في وقت سابق اليوم، عن سقوط 19 قتيلا على الأقل وأصيب 70 آخرون، اليوم الاثنين، جراء تفجير انتحاري بالمسجد.

وأفادت وسائل إعلام أن بعض المصابين في حالة حرجة، موضحة أن انهيارا جزئيا حدث من مبنى المسجد الذي وقع فيه الانفجار ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض.

وتبنّت حركة طالبان "باكستان" في تغريدة لها مسؤولية الهجوم، وهو ما لم تعلق عليه السلطات الباكستانية حتى اللحظة.

وذكرت الشرطة الباكستانية أن المسجد يقع بالقرب من مجمع سكني لأفرادها وكان به نحو 260 شخصا وقت الانفجار.

وقال شاهد عيان لمحطة جيو التلفزيونية الإخبارية المحلية "وقع الانفجار أثناء الصلاة. انهار مبنى مؤلف من طابقين"، مضيفا أنه كان خارج المسجد مباشرة عندما وقع الانفجار.

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