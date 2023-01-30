إيران تدين الهجوم الارهابي على مسجد مدينة بيشاور الباكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "كنعاني"، أعرب في تصريح له اليوم الاثنين، عن تضامن الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الحكومة والشعب الباكستانيين، سائلا الباري تعالى، لشهداء هذا الحادث أن يحشرهم في عليين والشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المسؤول الإيراني في تغريدته، "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تدين كافة انواع الارهاب والتطرف، تدعو الى مكافحة هذه الممارسات الوحشية برمتها".

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية جميع دول المنطقة الى التصدي بشكل فاعل ورادع لهذه الأعمال الإرهابية ومنظميها وداعميها ورعاتها.

وشهدت مدينة "بيشاور" شمال غربي باكستان انفجاراً ضخماً في أحد مساجدها، أدى لوفاة 28 شخصاً على الأقل وإصابة 150 آخرين وفقاً لآخر الإحصائيات.

وأفادت وسائل إعلام أن بعض المصابين في حالة حرجة، موضحة أن انهيارا جزئيا حدث من مبنى المسجد الذي وقع فيه الانفجار ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض.

وتبنّت حركة طالبان "باكستان" في تغريدة لها مسؤولية الهجوم، وهو ما لم تعلق عليه السلطات الباكستانية حتى اللحظة.

وذكرت الشرطة الباكستانية أن المسجد يقع بالقرب من مجمع سكني لأفرادها وكان به نحو 260 شخصا وقت الانفجار.

/انتهى/