وزير الثقافة: رئيس الجمهورية يناهض التوجه السياسي والامني في قضية الحجاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم إسماعيلي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، تقريراً عن اجراءات الوزارة بشأن إقامة مهرجانات عشرة الفجر في ذكرى الـ44 لانتصار الثورة الاسلامية، وقال: "انتهى مهرجان المسرح الليلة الماضية، وسيبدأ أيضًا مهرجان فجر السينمائي، اعتبارًا من اليوم إن شاء الله".

واوضح: "انه يشارك في مهرجان الفجر الحالي للأفلام أكثر من 140 ضيفًا أجنبيًا من شخصيات سينمائية بارزة في العالم"، مضيفا: "لقد استلمنا أعمالا من 70 دولة للمشاركة في المهرجان، تمكن بعضها من الوصول إلى مرحلة التحكيم".

وتطرق وزير الثقافة إلى قضية الحجاب في البلاد، موضحا: "ان رئيس الجمهورية والحكومة يؤمنان بأن موضوع الحجاب قضية ثقافية واجتماعية، ولا توجد طريقة أخرى لإدارة هذه القضية غير متابعة النهج الثقافي والاجتماعي".

وأشار إسماعيلي إلى أن رئيس الجمهورية يعارض التوجه السياسي والأمني للتعامل مع قضية الحجاب ويعتقد أن المجتمع الإيراني مجتمع عفيف.

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