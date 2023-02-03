  1. الدولية
  2. أوروبا
٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٥:٢٤ م

زاخاروفا ترد على شكاوى زيلينسكي

زاخاروفا ترد على شكاوى زيلينسكي

ردت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ما نشرته وسائل الإعلام من شكاوى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، ردت فيه على ما نقلته وسائل الإعلام من شكوى زيلينسكي بسبب "تباطؤ وتيرة العقوبات الأوروبية ضد روسيا، في الوقت الذي أصبحت فيه روسيا أسرع تكيفا مع القيود".

وكتبت زاخاروفا: "كم هو مدهش هذا الزيلينسكي. لولا العقوبات ضدنا في عام 2014 وما بعدها، لكنا قد ترهلنا منذ فترة طويلة رافلين في أموال النفط والدعة التي فرضتها علينا (نخب) التسعينيات، ولم تسمح لنا بالتطور.

أما أوروبا الغربية التي سقطت في الركود الاقتصادي، وفقدت إرادة البقاء منذ فترة طويلة، فإنها الآن تغرق، بينما أوكرانيا مقيدة في قدميها.

لقد أنقذ الشعب السوفيتي أوروبا الغربية من نفسها في منتصف القرن العشرين. اليوم، ولأكون صريحة، يجب أن نفكر مرتين قبل أن ننقذها مرة أخرى".

/انتهى/

رمز الخبر 1930330

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات