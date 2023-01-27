الخارجية الروسية تعرب عن تعازيها للجانب الأذربيجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في منشور نشرته القناة الرسمية للخارجية الروسية على تطبيق "تليغرام": "يؤكد الحادث مرة أخرى أهمية ضمان التشغيل الآمن للبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الدولة المستقبلة وفقا لاتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية الموقعة في 18 أبريل 1961".

وبحسب المعلومات الواردة، فقد دخل رجل مسلح ببندقية آلية صباح اليوم مبنى البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية لدى إيران، وفتح النار، ما أسفر عن مقتل موظف في البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية وإصابة اثنين من زملائه. وقد اعتقلت شرطة طهران المهاجم، ولا يزال التحقيق جاريا.

من جانبها، نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مقطع فيديو لكاميرا المراقبة داخل السفارة توثق ما حدث حينما دخل المهاجم إلى حرم السفارة، مع تعليق بأن "حارس السفارة كان يصارع المهاجم كالأسد".

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