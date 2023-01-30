موسكو تدين هجوم المسيرات على مجمع صناعي في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدين هجوم المسيرات على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية، محذرة من أنه قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وقالت: "ندين بشدة كل العمليات الاستفزازية القادرة على إثارة تصعيد لا يمكن التحكم به في هذه المنطقة غير الهادئة".

وأضافت: "يمكن أن تكون لهذه الأعمال المدمرة عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. يجب على كل منظمي هذه العملية الجريئة ورعاتهم وكذلك أولئك الذين يشمتون بها ويأملون بإضعاف إيران عبثا، أن يفهموا ذلك".

وفي وقت سابق قالت السفارة الروسية في هذا الصدد: "نحن نحلل بدقة واهتمام التقارير الإعلامية حول حوادث مماثلة في مدن أخرى في إيران. نحن على اتصال دائم بالقنصليات العامة الروسية في رشت وأصفهان، وكذلك مع المؤسسات الروسية الأخرى".

ونوهت السفارة، بعدم استلام أي تقارير عن سقوط ضحايا أو إصابات بين المواطنين الروس. وتعمل جميع البعثات الخارجية الروسية في إيران بشكل طبيعي.

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