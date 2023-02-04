منتخب النساء الإيراني للتايكواندو لذوي الاحتياجات الخاصة يحصد 4 ميداليات ذهبية وبرونزية في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب النسائي لتايكواندوا لذوي الاحتياجات الخاصة بأربع ميداليات ذهبية وبرونزية في اليوم الأول من بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للعبة في تركيا.

وتقام بطولة تركيا المفتوحة للتايكواندو لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة اسطنبول بتركيا بمشاركة 108 لاعبة وحصدت لاعبات ايرانيات ميداليتين ذهبيتين وميداليتين برونزيتين في اليوم الأول من المسابقات.

وفازت كل من مريم عبد الله بور على وروزا ابراهيمي بميدالية ذهبية وكل من رومينا جمسوركي و مهتاب نبوي بالميدالية البرونزية.

/انتهى/