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٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٩:٤٢ م

منتخب النساء الإيراني للتايكواندو لذوي الاحتياجات الخاصة يحصد 4 ميداليات ذهبية وبرونزية في تركيا

منتخب النساء الإيراني للتايكواندو لذوي الاحتياجات الخاصة يحصد 4 ميداليات ذهبية وبرونزية في تركيا

حصد المنتخب النسائي لتايكواندوا لذوي الاحتياجات الخاصة أربع ميداليات ذهبية وبرونزية في اليوم الأول من بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للعبة في تركيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب النسائي لتايكواندوا لذوي الاحتياجات الخاصة بأربع ميداليات ذهبية وبرونزية في اليوم الأول من بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للعبة في تركيا.

وتقام بطولة تركيا المفتوحة للتايكواندو لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة اسطنبول بتركيا بمشاركة 108 لاعبة وحصدت لاعبات ايرانيات ميداليتين ذهبيتين وميداليتين برونزيتين في اليوم الأول من المسابقات.

وفازت كل من مريم عبد الله بور على وروزا ابراهيمي بميدالية ذهبية وكل من رومينا جمسوركي و مهتاب نبوي بالميدالية البرونزية.

/انتهى/

رمز الخبر 1930360

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