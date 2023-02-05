قاليباف: الأتباع الحقيقيون للإمام الخميني (ره) هم أنصار المظلومین و المحرومین

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزار قالیباف ونواب المجلس، زاروا اليوم الأحد، المرقد الطاهر للامام الخميني (رض) لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية والشهداء بمناسبة الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامیة في إیران.

وأكد قاليباف في تصريح له على أن الأتباع الحقيقيين للإمام الخمیني (ره)، هم الذين ينصرون ویدعمون المحرومين والمظلومين.

وتابع المسؤول الإيراني، إن المظلوم هو الشخص الذي لديه موهبة وقدرة، لكن الاستبداد والغطرسة لا يسمحان له بإظهار تلك الموهبة.

وكان في استقبال قاليباف والحاضرين عند وصولهم إلى مرقد الامام الخميني (رض)، حفيد الإمام الراحل سادن ضريح الإمام الخميني (رض) حجة الإسلام حسن الخميني، حيث قرأ قاليباف والوفد المرافق له الفاتحة على روح مؤسس الجمهورية الإسلامية الايرانية ووضعوا إكليلا من الزهور على ضريح الإمام الراحل.

وتشهد مختلف المدن في شتى أرجاء الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة، مراسم یشارك فیها الشعب الإیرانی احتفاءاً بعشرية الفجر المباركة.

وسميت هذه الأيام بـ "عشرة الفجر" حيث شكّلت صفحة جديدة في تاريخ إيران، مرتبطة بدايتها بعودة الإمام روح الله الخميني قائد الثورة الإسلامية ومفجرها الكبير من منفاه إلى أرض الوطن، وانتهت بانتصار الثورة والإعلان الرسمي عن انهيار نظام الشاه البائد.

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