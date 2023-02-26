وزارة الصناعة: إيران مستعدة لبدء تصدير السيارات لروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن أميد قاليباف، في حديث مع ريانافوستي، نقلاً عن رشاتودي، أن شركتي صناعة سيارات إيرانيتين رئيسيتين، إيران خودرو وسايبا، يحصلان حاليًا على ترخيص في روسيا لتصدير السيارات إلى هذا البلد في المستقبل.

وأوضح أن سايبا وقعت عقدًا مع شركة بيلاروسية لتوريد 45 ألف لسيارة شاهين وكوييك، وقال: سيتم تسليم هذين النوعين من السيارتين أيضًا إلى السوق الروسية. ولم يحدد قاليباف ما إذا كانت سايبا سترسل السيارات مباشرة إلى روسيا أو عبر بيلاروسيا.

وأشار أيضا إلى عدم وجود عقد مباشر بين شركات صناعة السيارات الإيرانية والروسية، مؤكدا: المفاوضات مع موسكو جارية والسيارات بانتظار الترخيص. ووقعت موسكو وطهران في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم لتصدير سيارات إيرانية إلى روسيا بقيمة 300 مليون دولار. كما ناقش البلدان شروط الإنتاج المشترك للسيارات.

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