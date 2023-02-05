رئيس واعضاء مجلس الشورى الاسلامي يجددون العهد والميثاق مع مبادئ الإمام الخميني (رض) والثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس وأعضاء مجلس الشورى الاسلامي جددوا عهدهم بمبادئ الإمام الخميني (رض) والثورة أثناء حضورهم مرقد مفجر الثورة الإسلامية.

ومن المفترض أن يلقي رئيس مجلس الشورى الإسلامي كلمة في هذا الحفل.

وكان في استقبال قاليباف ونواب البرلمان عند وصولهم إلى مرقد الامام الخميني (رض)، حفيد الامام الراحل الإمام الخميني (رض) حجة الإسلام حسن الخميني، حيث قرأ قاليباف والوفد المرافق له الفاتحة على روح مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية ووضعوا إكليلا من الزهور على ضريح الإمام الراحل.

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