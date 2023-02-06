حزب الله يدعو جمع الحكومات والمنظمات الدولية لمساعدة وتخفيف معاناة الشعبين السوري والتركي

أعرب حزب الله عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي في المصاب الكبير الذي نزل بهم جراء الزلزال المدمر الذي حصل فجر اليوم الاثنين، وأدى إلى سقوط آلاف الضحايا والجرحى في البلدين الشقيقين.

ودعا حزب الله في بيان، كل الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى المبادرة الفورية بتقديم يد العون والمساعدة بكل المجالات الممكنة لإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض وإسعاف الجرحى وانتشال الضحايا وإيواء المشردين، ووضع كل الامكانات المتاحة للتخفيف من المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها البلدان جراء هذه الكارثة.

وختم حزب الله بيانه سئلًا الله العلي القدير الرحمة للضحايا وأن يسكنهم فسيح جنانه وأن يعافي المصابين ويبلسم آلام الشعبين العزيزين ويتلطف بهم، إنه لطيف خبير.