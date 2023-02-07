ناطق أنصارالله يدعو لرفع الحصار عن الشعب السوري وإلغاء قانون قيصر الجائر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناطق أنصارالله، محمد عبدالسلام، في تغريدة له، "ما تعرض له الشعب السوري من كارثة نتيجة الزلزال يتطلب رفع الحصار الظالم عنه بإلغاء قانون قيصر الجائر".

وأضاف: "إن هذا امتحان أخلاقي وإنساني للدول التي أظهرت تعاطفا بينما هي لا تزال مشاركة في حصار سوريا".

وتجدر الإشارة إلى أن مدير الصحة في محافظة حلب السورية زياد الحاج طه، أكد للمسيرة اليوم، أن بلاده تعاني من نقص حاد في التجهيزات والوقود والأدوية بسبب العقوبات الأمريكية الجائرة، لافتاً إلى وجود عشرات آلاف المشردين في محافظة حلب إثر الزلزال.

وطالب الحاج طه برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، كما طالب كل إنسان حر بالوقوف مع سوريا لرفع الحصار عنها، ولفت مدير الصحة في محافظة حلب السورية قائلاً: "في هذه المأساة الإنسانية يفترض من العرب أن يكونوا أول الحاضرين إلى جانب سوريا".

وارتفع عدد وفيات الزلازل في عموم سوريا إلى 1504، والمصابين إلى 3548، في حصيلة غير نهائية.

/انتهى/