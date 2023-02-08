قائد الثورة الاسلامية يعزي الشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي عن تعازيه للشعبين المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا .

وفي جانب من لقائه اليوم بكوادر القوة الجوية قال قائد الثورة الاسلامية : نأسف على إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا. نسأل الله تعالى ان يمنّ على الضحايا برحمته وعلى ذويهم بالمنّ والسلوان.

وتابع اية الله خامنئي قائلا : نحن ايضا ابتلينا ، نعلم كم هي ثقيلة ومريرة عند حدوث زلزال ، وعندما يفقد العوائل احبائهم ، نشعر بألمهم ونسأل الله تعالى لهم الصبر والسلوان ، طبعا الحمد لله ، لقد ساعد المسؤولون وسيواصلون القيام بذلك.

/انتهی/