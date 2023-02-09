رئيس مجلس الوزراء العراقي يوجه باستمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الى سوريا وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، اليوم الخميس، باستمرار الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية والمساعدات الانسانية الى ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، ان "السوداني وجه باستمرار الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية والطبية والاحتياجات الطارئة وفرق الدفاع المدني، الى ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا".

وأضاف، ان "هذا التوجيه جاء تأكيداً على تضامن العراق شعبا وحكومة مع الشعبين السوري والتركي، وإسهاما في التخفيف من آثار الكارثة الإنسانية".

جدير بالذكر ان أرتال المساعدات العراقية للشعب السوري المتضرر من جرّاء الزلزال تعبر الحدود باتجاه سوريا عند حدود القائم - البوكمال، في أكبر حركةٍ يشهدها المعبر منذ عقود.

عبرت أرتال من المساعدات العراقية، اليوم الخميس، الحدود العراقية متوجهةً إلى سوريا عند حدود القائم - البوكمال. وعجّ معبر القائم الحدودي بالمئات من قوافل المساعدات العراقية، في أكبر حركةٍ يشهدها المعبر منذ عقود.

وأمس، أعلن الحشد الشعبي في العراق دخول قوافل الحشد الهندسية والخدمية والطبية واللوجستية وفرق الإنقاذ إلى الأراضي السورية لمساعدة المتضررين من جرّاء الزلزال.

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