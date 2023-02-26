السوداني يؤكد موقف العراق الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد السوداني، اليوم الاحد، خلال استقباله، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، موقف العراق الثابت والمبدئي من القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المشارك في المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته العاصمة بغداد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، "موقف العراق الثابت والمبدئي من القضية العادلة للشعب الفلسطيني، ودعمه جهود التنمية والتكامل التي تعزز الأمن والاستقرار للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة".

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