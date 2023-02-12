ديون إيران الخارجية تنخفض بمقدار 2.6 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن البنك المركزي الإيراني، ان الدين الخارجي ايراني بلغ في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 6 مليارات و 425 مليون دولار، حيث انخفض بمقدار 2 مليار و 642 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب آخر البيانات الإحصائية للبنك المركزي، فإن أربعة مليارات و 676 مليون دولار من ديون إيران الخارجية هي ديون متوسطة وطويلة الأجل، ومليار و 749 مليون دولار من هذا المبلغ ديون قصيرة الأجل.

وتم الإعلان عن التزامات إيران الفعلية القائمة على اليورو بأكثر من 6.230 مليار يورو، منها 4.534 مليار يورو يكون ديون متوسطة وطويلة الأجل و 1.696 مليون يورو ديون قصيرة الأجل.

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