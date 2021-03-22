وزير الدفاع البريطاني: علينا سداد ديون إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن صحيفة تايمز، طالب وزير الدفاع البريطاني في بيان بدفع مبلغ 400 مليون ديون لندن لإيران.

وبحسب تقرير "بن والاس" في مقابلة مع التايمز وردا على قضية ديون لندن لطهران، قال: "من الصواب تمامًا أن نحترم هذا الدين". ما أوضحناه هو أنه يجب علينا الالتزام بالقانون وسيادة القانون. يجب أن نحترم هذا الدين وأن نجد السبل لدفعه لإيران.

وتجدر الإشارة إلى أن الدين مرتبط بعقد عسكري بين طهران ولندن في سبعينيات القرن الماضي ، والذي كان على لندن بموجبه تسليم 1500 دبابة من طراز Chiften و 250 عربة مدرعة إلى إيران ؛ عقد تم فسخه بعد الاستيلاء على وکر التجسس الأمريكي في طهران.

وقد أمرت محكمة لاهاي الدولية شركة خدمات عسكرية بريطانية بدفع 400 مليون لإيران.

وفي غضون ذلك ، تدعي الحكومة البريطانية أنه لا سبيل إلى تحويل هذا الدين إلى إيران بسبب العقوبات المالية المفروضة على طهران ، ولهذا السبب رفضت حتى الآن سداد هذا الدين لإيران.

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