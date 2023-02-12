النجباء: لن نسمح لقوات الاحتلال الأمريكي بالبقاء في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب الأمين العام للحركة في لقاء مع مجموعة من المجاهدين والمضحين التابعين للحركة، عن تقديره للتضحيات المخلصة للمجاهدين المتطوعين في المعركة ضد الاحتلال والإرهاب التكفيري، مصرحا: أن الجهاد مازال مستمرا ولا تزال الجبهات ساخنة، لأن العدو لا يزال موجودا على الأرض.

وأضاف الشيخ "أكرم الكعبي" في هذا الصدد: ما دامت أمريكا والصهيونية الإسرائيلية تحاربان الله والدين والإنسانية، فإن من يؤمن بالمقدسات والقيم الأصيلة يجب أن يواجههما.

وشدد على أنه "لا صداقة مع أمريكا، أمريكا عدو وستبقى عدوا"، معلنا أننا لن نقبل ببقاء القوات الأمريكية من مستشارين وفنيين وقوات قتالية. المقاومة ليس لها موقف آخر ولن تغير موقفها أبدا.

وفي ختام هذا الاجتماع إبتهل امين عام النجباء الى الله، سائلا الباري تعالى أن يوفق الحاضرين لخدمته وخدمة الامام المهدي (عج) ببركة دماء الشهداء وجروح المجاهدين.

المصدر: النجباء

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