وقفة تضامنية لتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا ورفع الحظر الجائر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا _فرع إيران_ دعى للمشاركة بوقفة تضامنية، يوم غد الإثنين، للمطالبة برفع الحظر على سورية، و تسهيل وصول المساعدات الفورية للشعب السوري في المدن المنكوبة.

ووفقاً لإعلان الاتحاد، سيتم التجمع يوم غد، الإثنين، أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في العاصمة طهران، عند الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال، صباح اليوم الأحد 12 فبراير 2023، إلى أكثر من 28 ألف شخص في تركيا وسوريا.

ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية التي تم الإعلان عنها، فقد وصل عدد الضحايا في تركيا إلى 24,617 شخص، فيما وصلت الإحصائيات في سوريا إلى 3574 شخص، ليرتفع عدد الضحايا في كلا البلدين إلى 28,191، وفقاً للإحصائيات الأخيرة.

وضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا فجر يوم الإثنين 6 فبراير 2023، كما شعر سكان عدد من الدول العربية بمن فيها فلسطين والأردن وسوريا ولبنان بهزة أرضية قوية.

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