زاخاروفا: الحظر والضغوط الغربية لن تعرقل التعاون بين روسيا وإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي قال فيها ان دعم طهران لموسكو قد تؤدي الى مزيد من الحظر ضد ايران ومزيد من التهميش لهذا البلد، صرحت ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن القيود غير القانونية التي يفرضها الغرب على روسيا وإيران تساهم على العكس بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت زاخاروفا: إن الضغوط الخارجية والعقوبات لا تعرقل التعاون بين موسكو وطهران، والقيود غير الشرعية، على العكس من ذلك، تساهم في تعزيز المسارات الإيجابية التي ظهرت في السنوات السابقة في العلاقات الثنائية.

وأشارت الى انه بحلول نهاية عام 2022، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران بنسبة 20.2%، واقترب من 5 مليار دولار، مؤكدة على أن رواد الأعمال يكتشفون أسواقا جديدة لأنفسهم، ويشغلون مجالات إنتاجية جديدة مربحة، ويتم تعديل البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتسوية والدفع تدريجيا، وكل هذا يحقق المتطلبات الأساسية لمزيد من التعاون الثنائي، في المقام الأول في المجال التجاري والاقتصادي، ويحقق مصالح الشعوب.

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