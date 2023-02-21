قائد القوة البحرية الإيرانية يزور سلطنة عُمان ويلتقي رئيس الأركان

وأفادت وكالة مهر لأنباء، أنه استقبل الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة اليوم، العميد الركن بحري شهرام إيراني قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد العسكري المرافق له الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.

وجرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين الجانبين.

وحضر المقابلة اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السُّلطانية العُمانية والعميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط وعدد من كبار الضباط، كما حضرها سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عُمان، والملحق العسكري بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمسقط.

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