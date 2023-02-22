اللواء باقري: حرس الثورة الاسلامية اعجز الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في رسالة، قائد حرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي بذكرى ولادة الامام الحسين( ع) ويوم تاسيس حرس الثورة الاسلامية.

وقال اللواء محمد باقري: "اهنئ لكم ذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام، ويوم تاسيس حرس الثورة الاسلامية، الذي يستذكرنا بالأعمال البطولية المجيدة والمصيرية لحرس الثورة".

وأضاف: "ان الفلسفة الوجودية لحرس الثورة الإسلامية التي تكمن في حراسة الثورة والاستجابة لاحتياجات النظام والأمة الاسلامية، والتي أنتجت خلال العقود الأربعة الماضية آثارًا مجيدة وخالدة وذات مغزى، ومن ناحية أخرى، جعلت أعداء البلد عاجزين وغاضبين والمذلين، لها جذور في الثقافة والتعاليم الدينية وفي الحادثة الخالدة العاشورائية".

وتابع اللواء باقري: "اليوم، دخل عدد كبير من أبناء الأمة الإسلامية المؤمنين والمجاهدين، تحت لواء الثورة الاسلامية والنظام الإسلامي، بشجاعة وإخلاص إلى ساحة مناهضة الاستكبار العالمي ومحاربة الإرهاب والإجرام الأمريكي والكيان الإرهابي الصهيوني المزيف وحلفاؤه".

وثمن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في الختام، جهود قوات حرس الثورة الاسلامية طوال العقود الاربعة الماضية، في الدفاع عن الامن والسيادة والشعب الايراني والامة الاسلامية تجاه الاعداء وكذلك حضورهم النشط في الكوارث الطبيعية خدمة للامة، داعيا الله عزوجل لهم بالتوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم القيمة.

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