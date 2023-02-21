وزارة الثقافة السورية تدين استهداف الكيان الصهيوني لموقع أثري يمثل جزءاً من التراث الثقافي العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الثقافة السورية ادانت في بيانا لها بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف موقعاً أثرياً يمثل جزءاً من التراث الثقافي العالمي، وهو أمر محظور لكون الاتفاقيات الدولية تمنع استهداف المواقع الثقافية، وبناءً عليه يُعد هذا الاعتداء جريمة مكتملة الأركان.

وطالبت وزارة الثقافة في بيانها المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان الغاشم، ولجم سلطة المعتدي الذي يضرب القانون الدولي وبالمواثيق والمعاهدات الدولية بعرض الحائط، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الثقافي، وفي مقدمتها منظمة اليونيسكو للتربية والعلم والثقافة إلى إدانة هذا العدوان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدي.

المصدر: سانا

انتهى/