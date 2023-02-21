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٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٨:٥٥ م

وزارة الثقافة السورية تدين استهداف الكيان الصهيوني لموقع أثري يمثل جزءاً من التراث الثقافي العالمي

وزارة الثقافة السورية تدين استهداف الكيان الصهيوني لموقع أثري يمثل جزءاً من التراث الثقافي العالمي

أدانت وزارة الثقافة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر الأحد الماضي بعض الأحياء السكنية في مدينة دمشق وقلعتها الأثرية والذي تسبب بارتقاء عدد من الشهداء، وبأضرار مادية كبيرة في النسيج الأثري لقلعة دمشق المسجلة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الثقافة السورية ادانت في بيانا لها بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف موقعاً أثرياً يمثل جزءاً من التراث الثقافي العالمي، وهو أمر محظور لكون الاتفاقيات الدولية تمنع استهداف المواقع الثقافية، وبناءً عليه يُعد هذا الاعتداء جريمة مكتملة الأركان.

وطالبت وزارة الثقافة في بيانها المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان الغاشم، ولجم سلطة المعتدي الذي يضرب القانون الدولي وبالمواثيق والمعاهدات الدولية بعرض الحائط، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الثقافي، وفي مقدمتها منظمة اليونيسكو للتربية والعلم والثقافة إلى إدانة هذا العدوان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدي.

المصدر: سانا

انتهى/

رمز الخبر 1930888

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