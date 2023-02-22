الحكومة الإيرانية تؤكد على ضرورة توسيع التعاون الثقافي بين إيران وروسيا على المستوى الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حجة الإسلام محمد مهدي إيماني بور مع بريماكوف، رئيس وكالة التعاون الدولي في روسيا الاتحادية، خلال رحلته إلى روسيا.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد بحضور السفير كاظم جلالي ومسعود أحمدوند المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا، قال إيماني بور: إن الحكومة الإيرانية تؤكد على تطوير العلاقات بين الجيران، ولحسن الحظ، مستوى العلاقات بين إيران وروسيا جيدة تماماً.

وأعرب عن أمله في توسيع نطاق تبادل الوفود الثقافية بين إيران وروسيا وتوفير الأرضية لتنفيذ الاتفاقات.

وأكد ايماني بور أننا مهتمون بالتعاون الثقافي والعلمي والفني بين البلدين على المستوى الثنائي، مضيفا: نود أن تتعاون إيران وروسيا على المستويين الإقليمي والدولي أيضًا.

كما أشار كاظم جلالي، الى تطوير العلاقات الثقافية كأحد أولويات السياسة الخارجية لإيران وروسيا. مضيفا: يمكن أن يكون وجود الطلاب الإيرانيين في روسيا جسرًا لتنمية العلاقات ويمهد الطريق للتعاون بين البلدين.

كما اعتبر من المهم والضروري تطوير مستوى التفاعلات الثقافية بين إيران وروسيا في المجالين الإقليمي والدولي.

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