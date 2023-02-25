عموئي: إيران أحبطت العديد من المحاولات التخربية لاجهزة المخابرات المعادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ابوالفضل عموئي، قال ان اجتماعا عقد اليوم بين اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ومساعد شؤون مكافحة التجسس في وزارة الأمن الايرانية ، الذي قدم تقريرا حول التطورات الاخيرة واشراف قسم مكافحة التجسس على تحركات اجهزة المخابرات المعادية ومنها الصهيونية.

وتابع: حسب التقرير المقدم فان اجهزة المخابرات المعادية بذلت محاولات عديدة لكسب المعلومات والتغلغل والقيام بعمليات تخريب في المراكز الحساسة والهامة للبلاد لكن معظم هذه المحاولات تم احباطها بسبب يقظة الاجهزة الامنية الايرانية كما وقعت المخابرات المعادية في بعض الاحيان في شباك خداعية نصبتها اجهزة الامن الايرانية.

واضاف عموئي: كما قال مسؤولو مكافحة التجسس فان المخابرات المعادية تسعى لتوجيه ضربات للصناعات العسكرية والنفوذ في مجال المبادلات التجارية الايرانية من اجل خلق الازمات وتنظيم صفوف مثيري الشغب وان وزارة الامن الايرانية تكافح هذه الانشطة.

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