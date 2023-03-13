عموئي يؤكد على الموافقة لقرار مناهضة نشر الكراهية ضد المسلمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد شارك أبو الفضل عموئي رئيس وفد إيران المشارك في الدورة الـ"146" للاتحاد البرلمان الدولي في المنامة ظهر يوم الأحد وناقش الانتهاكات الشائعة لحرية التعبير، وألقى خطابا حول اهانة المقدسات الإسلامية والدينية.

وأضاف عموئي من التحديات المشتركة بين الدول النامية إساءة استخدام حرية التعبير في إهانة المقدسات الدينية والإسلامية، ولهذا السبب انتشار الإسلاموفوبيا في العالم الغربي و إهانة الزعماء تعتبر من قضايا الدول الإسلامية.

وقال عموئي: يجب أن تأخذ الدول الأعضاء بعين الاعتبار خطاب الكراهية باعتباره انتهاكًا لحرية التعبير ويجب اتخاذ إجراءات مشتركة لحل هذه المشكلة.

كما أيد اقتراح برلمان قطر وإندونيسيا بتقديم قرارات بشأن قضية محاربة خطاب الكراهية ودعا إلى تبني مواقف مشتركة بين الدول الآسيوية والإسلامية للموافقة على القرار.

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