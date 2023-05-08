برلماني إيراني: التهديدات الأمريكية لن تؤثر على إرادة إيران في برنامجها النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أبوالفضل عموئي ردًا على التصريحات الأخيرة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن واشنطن تسمح للكيان الصهيوني بحرية العمل ضد التهديد النووي الإيراني، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع برنامجها النووي الخاص على اساس مصالحها الوطنية واحتياجاتها السلمية.

وأكد: أن مثل هذه التهديدات لا تؤثر على إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذا أراد الطرف الآخر إجراء تغييرات أو قبول قيود على برنامج إيران النووي، فعليه العودة إلى التزاماته السابقة في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: اليوم، تتخذ الجمهورية الإسلامية الايرانية قرارات بشأن برنامجها النووي السلمي دون أية قيود.

وتابع عموئي إن التهديدات والتصريحات الأخيرة لمستشار الأمن القومي الأمريكي تتعارض مع حقيقة التطورات على الارض الواقع ويجب أن يعلموا انهم هم السبب رئيسي لهذا الوضع، مضيفا: ان الذين انسحبوا من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة والاتفاقية النووية لايحق لهم التعليق على برنامج إيران النووي.

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