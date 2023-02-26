استشهاد 4 من منتسبي الحشد بهجوم إرهابي في هيت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العبيدي ان " مجموعة من عناصر عصابات داعش الاجرامية هاجمت نقطة امنية تابعة للفوج الثاني سرية الخوظة التابعة للواء 57 المتمركزة في منطقة الخوظة بقضاء هيت غربي الانبار، مما ادى الى استشهاد 4 من منتسبي الحشد بينهم امر السرية خلف حسين شرقي تم نقلهم الى دائرة الطب العدلي ".

واضاف ان" القوات الامنية سارعت الى اغلاق كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث ونفذت حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق بحثا عن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

وأوضح ان" القوات الامنية اغلقت مكان الحادث بالكامل وقامت بنقل جثتي الضحية الى دائرة الطب العدلي والمصابين الى المستشفى ".

ويشار الى ان قوات من الحشد الشعبي قتلت في وقت سابق أحد ابرز عناصر التنظيم الاجرامي في منطقة الخوظة بعد محاولته الاختفاء بنفق سري ".

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